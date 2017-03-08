شاهد.. مهاجمة رجل أمن بكورنيش جدة وتوقيف متهمين اثنين

أعلنت إمارة منطقة #مكة_المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، أن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على أهم اثنين في قضية #الاعتداء_على_رجل_الأمن_في_كورنيش_جدة ، يوم أمس الثلاثاء، وهما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو، أحدهما يضرب الراكب في السيارة، والآخر الذي دهس رجل الأمن. وتم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها: "تم التحقيق معهما واعترفا بجرمهما".

وأشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل برجال الأمن على سرعة القبض على المعتدين، مقدماً شكره على جهودهم التي يبذلونها في سبيل راحة المواطن والمقيم، والحفاظ على أمن هذه البلاد.

هذا.. وقد تداول ناشطون على مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع فيديو يظهر #اعتداء سائقي "الدبابات" (دراجات نارية ذات 4 عجلات) على رجال الأمن بجدة، حيث وثقت سيدة سعودية المشهد من نافذة شقتها.

وفي #المقطع المتداول، ظهر قائدو " #الدبابات " وهم يصدمون أحد رجال الأمن ويتناوبون في الاعتداء عليهم من دون اعتبار لأي شيء.

وحينما صدم أحد قائدي "الدبابات" الشرطي طار الأخير في الهواء قبل أن يسقط على الأرض ثم تمالك نفسه ووقف على قدميه، غير أنه فوجئ بشخص آخر يحاول دهسه فحاول الابتعاد عنه.