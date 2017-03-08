نائب خادم الحرمين الشريفين يزور المسجد النبوي

قام نائب #خادم_الحرمين_الشريفين #الأمير_محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى #المسجد_النبوي، حيث أدى ركعتي تحية المسجد في #الروضة_الشريفة، ثم تشرف بالسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

وقد رافق #نائب_خادم_الحرمين الشريفين خلال الزيارة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مستشار وزير الداخلية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي العبيد، وأئمة المسجد النبوي، ومساعد مدير الأمن العام لأمن #الحج و #العمرة اللواء سعد الخليوي، وقائد قوة أمن المسجد الحرام اللواء محمد وصل الأحمدي، وعدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.