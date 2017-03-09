الكشف عن هويات المعتدين على رجل أمن في جدة

كشفت شرطة #مكة_المكرمة في بيان لها الخميس عن هويات #المعتدين بالدراجات النارية على #رجل_أمن قبالة #كورنيش #الحمراء في #جدة، والذين تم القبض على عدد منهم فيما يتم البحث عنه البقية، حيث قالت #الشرطة في بيانها إن جهود البحث والتحري أسفرت عن القبض على 5 من بين 7 مطلوبين، وهم:

1/ صديق الرشيدي سعودي يبلغ من العمر (18) سنة، وهو الشخص الذي قام بدهس رجل الأمن.

2/ حسين محمد عبدالكريم (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 25 سنة لا يحمل إثبات هوية‏.

3/ حسن علي موسى ‏(تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، لا يحمل إثبات هوية.

4/ هارون آدم كوبر (نيجيري الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة.

5/ يعقوب أحمد محمد عبدالفتاح (يمني الجنسية) يبلغ من العمر28 سنة.

وقال البيان إن التحقيقات مع المقبوض عليهم أفادت ارتباط المجموعة باثنين آخرين شاركوا في الاعتداء، هما:

1/ وجدي ناصر علي باصبرين، (يمني الجنسية) يبلغ من العمر 24 سنة، مخالف لنظام الإقامة.

2/ أكرم بروفه (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، مخالف لنظام الإقامة.

هذا وكان سبعة من قائدي #الدراجات_النارية قد اعتدوا على رجل الأمن، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد محاولته التعامل معهم بسبب إثارتهم #الفوضى وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين، كما بادروا بالاعتداء أيضا على أحد رجال الحراسات الأمنية الخاصة عند محاولته مساندة رجل الأمن، ومن ثم لاذوا بالفرار من الموقع.

وفي وقت سابق، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، بأن قوات أمن المهمات والواجبات بشرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت خلال اليومين الماضيين من ضبط (١٣٠) دراجة نارية مختلفة الأحجام، مشيرا إلى إن عمليات الضبط تمت في أماكن متعددة بمحافظة جدة، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

تجدر الإشارة، إلى أن "دبابات" كورنيش جدة، تعتبر إحدى الجوانب المزعجة في شواطئ المدينة الساحلية، حيث دائما ما يشتكي منها المواطنون من ممارسات سائقيها المشبوهة، وإزعاجها الممتد على الكورنيش، ورغم أن النظام يحظر تواجدها في تلك المواقع، إلا أنهم يتواجدون في إجازات نهاية الأسبوع مما سبب هاجسا لدى الأسر التي تقضي أوقاتها على الكورنيش، لا سيما وأن حالات دهس حدثت لأطفال بسبب تهور بعض سائقي تلك الدبابات.