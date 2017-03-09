فيديو صادم.. طفل يقود شاحنة محملة بالمواشي

أظهر مقطع فيديو متداول استهتار قائد سيارة شحن بأرواح مرتادي الطريق وبحياة ابنه كذلك، عندما سمح له بقيادة سيارة "شحن" محملة بالمواشي على #طريق_الرين_السريع باتجاه خميس مشيط في #السعودية.

وأثار المقطع تفاعلا كبيرا وسخطا من مغردين في تويتر، مطالبين أمن الطرق بتشديد الرقابة، وضبط السائق وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

وفي المقطع، ظهر الطفل (10 سنوات) وهو يقود "التريلة" المحملة بالمواشي على الطريق دون أن يستوقفه أحد، فيما اعتبر العديد تصرف الوالد جهلا واستهتارا بالنظام وأرواح الآخرين قبل استهتاره بحياة ابنه.