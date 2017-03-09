محطات الأسبوع !

وزير الصحة: من خلال جولات المتسوق السري وجدنا أن كثيرا من المراكز الصحية والمستشفيات لا ترقى لمستوى الطموح !

ـ أما متسوقنا غير السري فيعرف هذه الحقيقة ويتعايش معها منذ عشرات السنين!

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إعلان القبض على دراجين اعتديا على رجل مرور في كورنيش جدة !

ـ متى سيتخلص كورنيش جدة من فوضى «عرابجة» الدبابات والأحصنة؟!

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بعد مرور ٥ سنوات تقرير يدين مستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديمه علاجا خاطئا لطفلة تسبب بفقدانها السمع والبصر والقدرة على الكلام !

ـ من حسن حظ مستشفياتنا أننا مجتمع يكرم موتاه بسرعة دفنهم، وإلا لقاضاهم نصف من هم تحت الثرى !

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التجوال الجوي يفاجئ مشتركي شركات الاتصالات بفواتير باهظة !

ـ يفترض أن تكون الاستفادة من خدمة التجوال الجوي بطلب مسبق أو بموافقة عند تشغيل الشبكة أثناء الطيران، والأفضل أن يقوم المسافر بوضع هاتفه وكذلك هواتف أفراد عائلته على وضعية الطيران حتى لا يستقبل أطفاله المكالمات ويستقبل هو فاتورة تزيد على تكلفة رحلته !

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افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب!

ـ عرس القراءة السنوي !

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قانوني لـ«عكاظ»: السجن والجلد ينتظر مشاغبي مباراة «الجوهرة» !

ـ وماذا ينتظر الإعلاميون الرياضيون الذين يغذون التعصب في المدرجات، ويحرضون على العنف في الملاعب، ويبثون روح الكراهية بين الجماهير؟!

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وزير الشؤون البلدية والقروية يتجاوب مشكورا مع مقال «الاسم الأجنبي» ويصدر تعميما للأمانات بإلزام المحلات التجارية وعربات الأطعمة باستخدام الأسماء العربية وتغيير الأسماء الأجنبية !

ـ يبقى حزم التطبيق هو المحك الفعلي، حتى لا يكون مصيره مصير القرارات والتعاميم الإصلاحية التي تملأ الأدراج الحكومية ويكسوها الغبار !

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".