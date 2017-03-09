حين انتهيت من إعداد أول كتاب لي (حول العالم) طلبت من القراء في آخر صفحة تزويدي بخبراتهم وتجاربهم الخاصة. وكان أولَ المستجيبين أب علق على مقال خاص بالأطفال الذين يرون عفاريت وأشباح وكائنات غريبة.. كان المقال يتحدث عن فئة من الناس اشتهرت (في طفولتها بالذات) بقدرتها على مشاهدة الجن والأشباح والعفاريت وكان العامة يصفونهم بأن "نجمهم كشاف"!

ويبدو أن النماذج التي ذكرتها في المقال وافقت تجربة عائلية مر بها المتصل؛ فقد أخبرني أن لديه طفلا يقضي معظم وقته في غرفته يلعب مع صديق غير مرئي.. يقول: كنا نسمعه دائما يتحدث مع شخص مجهول يدعى عبدالعزيز وكثيرا ما ندخل عليه الغرفة وهو غارق في الضحك فنسأله ما بك فيقول: "عزيز يدغدغ رجلي". تعجبت حينها وقلت له: احمد ربك أن الأمر لم يتجاوز (الدغدغة) فحين كنت طفلا كانت والدتي تهددني بشيء يدعى "عافية ربي" حتى أصبحت أراها بصورة امرأة بشعة تكشر عن أسنانها في الرايح والجاي!!

.. واليوم أصبح مقبولا لدى علماء النفس أن يرى الأطفال أجساما غير واقعية يعزونها إلى عقل الطفل اللا واعي وخلطه بين الحقيقة والخيال. وإذا أضفنا لهذا التوجه تجاربنا الفردية نستطيع القول إن لكل طفل عفريته الخاص ولكل طفلة جنيتها المفضلة..!

معظمنا شاهد فيلم "الحاسة السادسة" الذي يتحدث عن تجربة حقيقية لمؤلف القصة الذي يؤكد (كما رأيته في لقاء في محطة الـCNN) أنه عاش طفولة مرعبة بسبب رؤيته لأشباح أشخاص متوفين. وقد جذب الفيلم جمهورا واسعا لأنه ـ كما يقول المؤلف ـ يتحدث عن تجربة مر بها معظم الناس ولأنه أثار في الولايات المتحدة تساؤلات بيزنطية حول مصيرنا بعد الموت!!

ورغم ميلي لتفسير علماء النفس بأن خيال الطفل يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب لا أملك تفسيرا للآثار الجسدية التي تظهر على بعض الأطفال بعد تجارب كهذه. غير أن ظهور آثار مادية للتخيلات الذهنية يذكرنا بما ورد في كتب التراث عن أناس شاهدوا أحلاما ورؤى ثم استيقظوا وعلى أجسادهم آثار تعذيب حقيقية..!!

.. أذكر أنني حاولت التخفيف عن الأخ المتصل بقولي إن ما يمر به ابنك مجرد تهيؤات وتخيلات ستزول قريبا.. ولكنه قاطعني قائلا:

قد يكون لعبه بصوت مرتفع تهيؤات ولكن حين ندخل عليه وهو "فاطس من الضحك" هل تعتقد أنها تهيؤات أيضا!؟.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".