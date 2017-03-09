هذا جديد معرض الرياض للكتاب 2017

للمرة الأولى، أطلق #معرض_الرياض الدولي 2017، الذي افتتح أمس الأربعاء، تحت شعار "الكتاب.. رؤية وتحول"، خدمة #توقيع_المؤلف على مشتريات الأون لاين عن طريق المتجر الإلكتروني" بوكس كوم".

وقال مدير المتجر طلال البلوي لـ"العربية.نت"، إن المتجر يتبع للشركة الوطنية للتوزيع، وبدأ انطلاقته من خمسة أشهر وحقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأضاف أنهم تميزوا كونهم متجرا سعوديا داخل المملكة، وأيضا بالسرعة في تسليم الكتب المطلوبة بشكل فعلي وليس بالمكتبات، أو يقوم المتجر بشرائها.

ونوه البلوي بأن أقل مدة وصلوا لها هي 8 ساعات من وقت الطلب والمتوسط من يومين إلى ثلاثة أيام في أي مكان في #السعودية، وبرسوم 5 ريال فقط.

وشرح البلوي طريقة الطلب، وهي عن الدخول على الموقع بوكس كم أون لاين والبحث عن الكتب ووضعها بالسلة، وإدخال معلومات الشحن، مضيفا أن هناك توافقا بين دور النشر والكتاب للتوقيع على مؤلفاتهم، وهناك خانة بالموقع لمن أراد توقيع الكتاب يضع عليها مؤشرا لإرفاقها مع الطلب.

وقال إنه تصلهم مجموعة كبيرة من الطلبات وباختيار من المستخدم لطريقة الإهداء، ويقوم الكاتب بالتوقيع وكتابة الإهداءات الذي طلب منه وكأن المهدى إليه معه.

وبين أن لديهم تعاونات مع الكتاب الذين لديهم كتب للتوقيع، وبعضها تتوقع خلال اليومين القادمة والبعض الآخر ستوقع بنهاية المعرض حسب جدول التوقيعات. وتشحن بعدها للمشتري.

وذكر أن أول انطلاقتهم كانت بمعرض #جدة للكتاب، وهذه المشاركة الثانية لهم بمعرض الرياض، وستنطلق مشاركاتهم عبر المعارض الدولية القادمة والخليجية.