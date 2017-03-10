السعودية.. هذا أول حادث لقطار "سار" منذ بدء تشغيله!

تعرض #⁧‫قطار‬⁩ "سار" للركاب ظهر اليوم لواقعة محدودة، تعد الأولى منذ بدء تشغيله الفعلي الشهر الماضي.

وفي تفاصيل أوضحها حساب #سار في تويتر، أنه حدث تعدٍّ على حرم الخط الحديدي وقطع للسياج، ما أدى إلى دخول عدد من الجمال السائبة واصطدام القطار بأحدها على بعد ٤٠ كلم جنوب محطة القصيم.

ونوهت "سار" بأنه لم يتعرض أي من #الركاب لأي أذى، وتسبب ذلك في تأخر لبعض الوقت في وصول القطار، وباشرت الجهات الأمنية الحادث.

وأكدت سار‬⁩ حرصها الكبير على سلامة جميع الركاب مع التشديد على أهمية احترام الأنظمة وعدم الاقتراب من سياج حرم الخط الحديدي.

وشددت على عزمها ملاحقة المعتدين على حرم الخط الحديدي قضائياً.