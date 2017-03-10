السعودية: مقتل مطلوب أمني متورط بجرائم إرهابية بالقطيف

أعلنت وزارة #الداخلية #السعودية الجمعة، مقتل مطلوب أمني يدعى مصطفى علي عبدالله المداد، المتورط في جرائم إرهابية بمحافظة #القطيف.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية للحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف، فقد رصد بأحد أحياء المحافظة أمس الخميس الموافق، تواجد المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة، وحينما طلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه #رجال #الأمن ولم يمتثل لكل النداءات التي وجهت له بتسليم نفسه، ما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف، وأسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم منها.