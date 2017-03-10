أطلقوا وابلاً من الرصاص على عضو سابق ببلدية القطيف

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" عن تعرض عضو المجلس البلدي السابق بمحافظة #القطيف المهندس نبيه ال ابراهيم مساء الخميس لمحاولة اعتداء من مجهولين، بعد إطلاق وابل من الرصاص على سيارته، لإجباره على التوقف في حي الناصرة #شرق_السعودية حيث أصيب بطلقتين نقل على إثرها إلى #مستشفى_القطيف المركزي .

وقالت لمياء آل براهيم أخت المصاب في حسابها على تويتر: "‏اللهم من أراد أخي ووطننا بكيد فرده، اللهم انصر رجال الأمن على المجرمين الإرهابيين، ومن يتستر عليهم ويبرر لهم إجرامهم فقد عاثوا في البلاد الفساد" .

فيما طمأن زميله محمد النمر المهتمين بحالته، فقال: "اعتداء آثم على المهندس نبيه البراهيم وصحته مستقرة في مستشفى ‫القطيف المركزي وحوله والده وإخوانه وأقاربه وقد أزيلت رصاصة من ظهره وأخرى من يده."

وأضاف: ‏ليس من الرجولة إطلاق الرصاص على أبرياء في الشوارع وسبق أن قلنا: إن الرصاص والعنف لا يحل الأزمات إنما يزيدها تعقيداً.

يذكر أن المهندس نبيه ال ابراهيم تعرض لاعتداءين سابقين، الأول إطلاق نار كثيف على واجهة منزله، والثاني حين حاول مجهولون حرق منزله وأطلقوا النار على سيارته المتوقفة أمام المنزل.