بالفيديو.. هؤلاء سبب توقف محمد عبده عن الغناء فجأة

أظهر مقطع فيديو من حفلة الفنان #محمد_عبده بمسرح #مركز_الملك_فهد_الثقافي في #الرياض المعنى الحقيقي للمثل القائل "الصمت في حرم الجمال.. جمال" حيث بحجم اشتياق جمهور الرياض للحفلات الغنائية عندما كان الجمهور هو من يغني لفنان العرب وليس العكس، حين رددوا بصوت ذو هدير أخاذ "في عيني اليمنى من الورد بستان.. وفي عيني اليسرى عجاج السنيني.. تهزمني النجلا وأنا ند فرسان.. وأخفي طعوني والمحبة تبيني".

هذا المدرج الذي قدم نفسه بأنه مولع بالغناء مرهف الحس مسكون بالموسيقى صمت من أجله #فنان_العرب في أكثر من لقطة، وأعطاه المساحة للتعبير عن نفسه والتجلي بحجم الغياب الذي امتد 3 عقود، الجمهور بدا كأنه لوحة فنية تناغمت فيها الذائقة مع الزي الموحد وحركة الجسد، سهل مهمة مخرج الحفلة أحمد الدوغجي الذي كان معنياً بتحويل طاقة الفرح إلى مشاهد جمالية.