رجل الأمن وطن !

- الاعتداء على رجل الأمن من قبل قائدي الدراجات النارية في كورنيش جدة هو حادثة خطيرة يجب أن تقابل بتغليظ العقوبة وإعلانها وتنفيذها علناً لردع المتجاوزين والمستهترين بأمن البلد ورجاله.

- لو كان الوطن رجلاً لما كان إلا رجل أمن .

- التعدي على رجال الأمن هو تعدٍّ على هيبة البلد وقيمه .

- يحمد للمواطنة التي وثَّقت الحادثة وبلَّغت عنها شجاعتها ومواطنتها المسؤولة ، فكلنا أعين للوطن وأمنه ، وكلنا مع رجال أمنه .

- أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وجَّه بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن والمارة وتطبيق الأنظمة بحقهم .

- لا يستغرب على شرطة منطقة مكة المكرمة سرعة تجاوبها مع البلاغ والقبض على المطلوبين في غضون ثماني ساعات فقط ، فجهازنا الأمني المتين يملك سجلاً عريضاً من المنجزات الأمنية الأخطر والأضخم .

- الحزم في متابعة مخالفي نظام الإقامة ضرورة ملحة لأمن الوطن ومواطنيه ، فهؤلاء قنابل موقوتة ، لا تعرف خلفياتهم ولا أجنداتهم والأغراض الحقيقية لدخولهم البلد بشكل غير نظامي ، وبقاؤهم سيبقى مقروناً بممارساتهم غير القانونية ما يرفع معدلات الجرائم بأنواعها، عدا كونهم يستنزفون ثروات البلد ويهددون سلامة المجتمع.

- حملة ملاحقة وترحيل المخالفين ينبغي أن تكون مفتوحة وألا تتوقف مطلقاً ، فملايين المخالفين من جنسيات مختلفة ضاقت بهم مدننا ، وقد تعاظم خطرهم لاحتمالات ارتباطهم بالأعداء خارج البلاد ، وكثرتهم تمنحهم دوافع للتجرؤ على المساس بالأمن والعبث به ، وهو ما لا يمكن السماح به أو التراخي معه.

- حدودنا التي يتسلل منها هؤلاء تحتاج المزيد من الاحتياطات الأمنية التي من شأنها إغلاق منافذ البلد أمامهم ، كما والحاجة ملحة لتغليظ العقوبات على المتسترين عليهم.

* نقلا عن "المدينة"