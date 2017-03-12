ثارت إحدى معلمات اللغة العربية تشويشًا في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما شككت عبر رسالة صوتية صحة المكتوب على ورقة الإصدار الجديد فئة (عشرة ريالات)، بقولها: إنه عندما وصلتها الورقة الجديدة، تأملتها فوجدت الكتابة خاطئة! فأخذت في شرح قاعدة الأعداد المفردة، وانتهت إلى القول بوجود خطأ نحوي في الورقة فئة (عشرة ريالات)، ولهذا اقترحت أن يكون الصواب: إما (عشر ريالات)، وإما (عشرة ريال) بالمخالفة بين العدد والمعدود تذكيرًا وتأنيثًا، ثم ختمت رسالتها متمنية وصولها إلى مؤسسة النقد، ليصلحوا الخطأ إذا أمكنهم ذلك!

وتعليقا على ما ذكرته، أولًا فيما يخص الكتابة (عشرة ريالات) فإنها ليست مقصورة على العشرة الجديدة التي صدرت مؤخرًا، فإذا كان ثمة خطأ في الكتابة وهذا مستبعد تمامًا، فكيف لم تلحظه في ورقة العشرة التي صدرت في عهد الملك عبدالله، ومازالت متداولة حتى اليوم؟ بل إنها لو بحثت في (جوجل) عن العملات الورقية الصادرة في بلادنا، فستجد أن الملك عبدالعزيز أمر بعد توحيد المملكة، بإصدار عملات ورقية عرفت بإيصال الحجاج، وكانت ثلاث فئات، منها (عشرة ريالات) كتبت على هذا النحو، وصدرت عام 1953 (توجد صورة لها في الإنترنت)، ثم توالت الإصدارات لكل الفئات ومنها (العشرة) حتى اليوم، ولم يحدث أن وقعت مؤسسة النقد في خطأ لغوي صارخ كهذا!

أما من وقع في الخطأ، فمعلمة اللغة العربية نفسها، وليس مؤسسة النقد، وسبب ذلك أنها نظرت إلى (ريالات) وهي جمع (ريال) جاء على صورة جمع المؤنت السالم بالألف والتاء، وهذا ما جعلها تظنه خطأ؛ باعتبار الجمع جمع تأنيث مع أن مفرده مذكر، فاقترحت أن يكون الصواب أحد اثنين، (عشر ريالات) مذكر فمؤنث، أو (عشرة ريال) مؤنث فمذكر!! وكلا الاقتراحين خطأ بالغ، فالأول لا يمكن أن يدل على العدد عشرة، إلا إذا افترضنا أنها تريد أن يقرأ كما يقرأه بعض العوام (عشر) بفتح الراء وحذف التاء المربوطة، وما عدا هذه القراءة، فإن اقتراحها سيوحي بالعشر، كالربع والخمس، وهذا لا يدل أبدا على المبلغ (10 ريالات)! أما اقتراحها الثاني (عشرة ريال) فهو استخدام عامي يلفظ التاء المربوطة هاء، كهاء الوقف، وهذا اللفظ لا علاقة له باللفظ الفصيح؛ علاوة على مخالفته القاعدة، من حيث عدم جمع المعدود.

ولهذا فإنه في قاعدة الأعداد المفردة ينظر للمفرد من حيث التذكير والتأنيث وليس لجمعه، فالأعداد من ثلاثة إلى عشرة وما بينهما، تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، وفي القرآن (والفجر. وليال عشر) أي والفجر وعشر ليال، فلأن المعدود (ليلة) مفرد مؤنث، جاء العدد (عشر) مذكرًا. وهذا هو الأصل الذي قال به معظم نحاة العربية، وفي مقدمتهم سيبويه، وعليه جاءت آيات القرآن الكريم.

وقد عقبت مؤسسة النقد على ما أوردته المعلمة في بيان تناقلته معظم وسائل الإعلام؛ بأنه لا صحة لما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود خطأ لغوي في فئة (العشرة ريالات)، مؤكدة أن كتابة قيمة العشرة ريالات على جميع الإصدارات السعودية سابقا ولاحقا، جاءت بصيغتها المعهودة وفق قواعد اللغة العربية الأصيلة، وأنها استشارت ذوي الاختصاص لمراجعة جميع النصوص الواردة على العملة الوطنية وتدقيقها، لغويًا ونحويًا قبل إصدارها.

كثيرا ما يخطئ العوام وبعض المختصين فى تطبيق القواعد الخاصة بكتابة الأعداد، وهو أمر لا يليق بمن كانت اللغة العربية لغته الأم. إذ نرى أخطاء فاحشة فيما تصدره البنوك وغيرها من الجهات التي تعتمد في أعمالها على كتابة الأرقام بالحروف، كذلك بعض أساتذة الجامعات، وطلابهم الذين يستخدمون إحصائيات مرفقة بأرقام مكتوبة بالحروف، في بحوثهم ودراستهم، فنجد أخطاء يندى لها الجبين.

إن الأعداد المكتوبة بالحروف في اللغة العربية؛ هي كلمات تدل على الأرقام، منها المفردة من (1 - 10)، والمركبة من (11 - 19) وألفاظ العقود من (20 - 90)، والمعطوف عليها من(21 - 99) إضافة إلى الـ(100) والـ (1000) ومضاعفاتهما، وما بينهما... الخ. أما المعدود وهو ما يراد عدّه من أشخاص أو أموال أو أشياء أو أمور مختلفة، فإنه يعتمد في علاقته بالعدد أو تركيبه معه، على أمرين اثنين هما التذكير والتأنيث.

تبدأ قاعدة العدد من الأعداد المفردة، وتظل قاعدة كل فئة من الأعداد ملازمة لها في جميع مراحل العدد، أي في الإفراد والتركيب والعطف، (ما عدا العدد عشرة).

العددان (1و2) يطابقان المعدود تذكيراً وتأنيثاً، أي إذا كان المعدود مذكراً فإن العددين مذكران (نجح طالب واحد، نجح طالبان اثنان) وإذا كان المعدود مؤنثاً فإن العددين مؤنثان (نجحت طالبة واحدة، نجحت طالبتان اثنتان).

وفي القرآن: (وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد)، (قل إنّما هو إله واحد)، (كان النّاس أمّةً واحدة)، (فإنّما هي زجرة واحدة)، (من الضّأن اثنين ومن المعز اثنين)، (وقال الله لا تتّخذوا إلهين اثنين)، (فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك). ونلحظ هنا أن المعدود يتقدم على العددين واحد واثنين، وذلك خلاف باقي الأعداد.

العددان (11 و12) يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث، أي إذا كان المعدود مذكراً فالعدد مذكر في كلا الجزأين (أحد عشر كتاباً واثنا عشر قلماً)، وإذا كان المعدود مؤنثاً، فالعدد مؤنث في كلا الجزأين (إحدى عشرة درجة واثنتا عشرة درجة). ومن هذا في القرآن: (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنّي رأيت أحد عشر كوكبًا). (إنّ عدّة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرًا)، (وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبًا)، (فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا). أمّا المعدود في الآيات فهو كل من؛ كوكبًا وشهرًا ونقيبًا وعينًا، وجميعها منصوبة على التمييز.

الأعداد المفردة: من (3 - 9) تأتي دائما على عكس معدودها في التذكير والتأنيث، سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوف عليها بألفاظ العقود. ومن هذا في القرآن: (فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ)، (أربعة أشهرٍ وعشرًا)، (ويقولون خمسة سادسهم كلبهم) أي خمسة فتية، (إن ربكم الذي خلق السّموات والأرض في ستّة أيّامٍ)، (سخّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيّامٍ حسومًا)، (ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ). ونلحظ أن معدود الأعداد من (3 - 9) في الأيات: أشهرٍ وفتيةٍ وليالٍ وأيّامٍ وآياتٍ جاء جمعا مجرورًا بالإضافة.

أما الأعداد المركبة مع العشرة من (3 - 9) فجزؤها الأول يخالف المعدود، والثاني أي العشرة يوافقه، مثل: زرعت ثلاث عشرة نخلة، واشتريت سبعة عشر كتابا، وفي القرآن: (عليها تسعة عشر) أي ملكا.

وأمّا العدد (10) فيخالف المعدود إذا كان مفردًا، مثل الأعداد من (3 - 9)، وفي القرآن:(فكفّارته إطعام عشرة مساكين)، (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات). ويطابق المعدود إذا كان مركباً مع (3 - 9) مثل (عليها تسعة عشر) أي تسعة عشر ملكا.

الأعداد المعطوف عليها من (23 - 99) جزؤها الأول يخالف المعدود في التذكير والتأنيث كما كان في حالتي الإفراد والتركيب، وجزؤها الثاني من (20 - 90) يلزم صورة واحدة سواء، أكان المعدود مذكرًا أم مؤنثا، ومن هذا في القرآن (هذا أخي له تسع وتسعون نعجةً).

ألفاظ العقود من (عشرين - تسعين) تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرًا أم مؤنثاً، ومنه في القرآن: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين)، (وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا)، (وواعدنا موسى أربعين ليلةً)، (فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينًا). وما بعد ألفاظ العقود يأتي مفردًا منصوبًا على التمييز، مثل معدود الأعداد المركبة والمعطوف عليها. ويأتي معدود الأعداد المركبة والمعطوفة وألفاظ العقود، مفردًا منصوبًا على التمييز.

وتلزم الألفاظ الدالة على الأعداد، مئة وألف ومضاعفاتهما، صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرًا أم مؤنثا، ومنه في القرآن: (قال بل لبثت مائة عامٍ)، (ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين)، (ليلة القدر خير من ألف شهرٍ)، (وإنّ يومًا عند ربّك كألف سنةٍ ممّا تعدّون).

إن من يحفظ بعض الآيات الخاصة بالأعداد المفردة، فإنه لن يخطئ في قاعدة العدد في جميع مراحله أبداً، ومن هذه الآيات: (فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ)، (أربعة أشهرٍ وعشرًا)، (إن ربكم الذي خلق السّموات والأرض في ستّة أيّامٍ)، (سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّامٍ حسومًا)، (فكفّارته إطعام عشرة مساكين).

ختاماً؛ مازلنا نشكو في جامعاتنا ومدارسنا من ضعف الطلاب والطالبات في اللغة العربية، لكن قد نلتمس لهم العذر ما دام هذا مستوى بعض من يعلمهم.

* نقلا عن "الرياض"