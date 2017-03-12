السعودية.. صورة مطلوبين في العوامية تشعل تويتر

تداول مغردون في موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر" صورة للمطلوبين #محمد_آل_عمار و #علي_آل_حمد.

وأكد النشطاء أن الصورة التقطت بحي المسورة ببلدة #العوامية في محافظة #القطيف‏، وذلك عقب حملة أمنية قامت بها #وزارة_الداخلية على الحي، السبت، لتطهيره من العناصر الإرهابية، فيما من المنتظر أن يصدر بيان حول تفاصيل العملية.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في شهر محرم الماضي أسماء المطلوبين في خلية إرهابية تورطت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة، في محافظة القطيف، وكان من ضمنهم المطلوبان #علي_بلال_آل_حمد و #محمد_بن حسين_آل_عمار وهما سعوديا الجنسية.