السعودية: مقتل مطلوب أمني في العوامية

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الأحد، مقتل مطلوب أمني في #العوامية اتخذ هو وإرهابيون آخرون من مشروع تنموي تطويري أوكاراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية.

وصرح المتحدث أنه "أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنياً الذين اتخذوا من المنازل المهجورة التي تم إخلاؤها من سكانها بحي المسورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري أوكاراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية، فقد تعرض رجال #الأمن عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم أمس السبت، لإطلاق نار كثيف في #حي_المسورة من مصدر مجهول".

وأضاف المتحدث: "استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته، حيث أسفر ذلك عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى، وتوفي لاحقاً، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى".