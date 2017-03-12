بالصور.. مدينة خشبية على "خطى العرب"

ألهم البرنامج الوثائقي الذي تعرضه قناة العربية #على_خطى_العرب، فنانة سعودية لعمل فني عرضته في معارض متعددة، حيث جسدت المعلقات العشر على قطع فنية من الخشب.

وقالت الفنانة مها الغانمي، إن الفكرة عبارة عن مدينة خشبية تمثل حضارات الجزيرة العربية قبل #الإسلام وعبرت عنها بالمعلقات العشر، كما كانت تكتب وتعلق على أستار #الكعبة في عصر ما قبل الإسلام.

وبينت الغانمي أن الفكرة استلهمتها من الدكتور #عيد_اليحيى معد ومقدم البرنامج، ودفاعه عن حضارات الجزيرة العربية في "على خطى العرب": "كان أساس بحثي في المعلقات وقصصها".

وأوضحت الغانمي أن ألوان وأحجام الخشب تُمثل تضاريس #الجزيرة_العربية وألوان صحاريها، أما عن "الأسلوب السنبلي"، وهو الخط الجديد الذي ليس له مصادر، فابتكرته الغانمي من خطي "الثلث" و"الكوفي" من الكتابات الثمودية والمنقوشة على الجبال.

وأشارت الغانمي إلى أن أعمالها لاقت استحساناً كبيراً من الزوار في المعارض التي تشارك بها في الأيام الماضية ولا تزال تطور العمل ليصل لأعلى مستوى ليكون أشبه بالقرية الصغيرة التي تبين حضارات الجزيرة العربية المختلفة.

وتملك مها الغانمي 25 قطعة فنية كتبت عليها أبيات من المعلقات العشر على جانبي القطعة الفنية بخط السنبلي الذي دمج بالخطوط القديمة على الواجهات الصخرية في الجزيرة العربية.

واختارت الفنانة الغانمي الأبيات التي أحست أنها قريبة لها، وذات دلالة في حياتها كما تقول، وعادة ما يتم أخذ بيت أو بيتين من كل معلقة.

ونوهت بأن أكثر الأبيات أخذتها من امرئ القيس، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، وعنترة بن شداد، لتكتبها كما كانت تكتب على أستار الكعبة، فيما تمثل القطع مجتمعة حضارة الجزيرة العربية قبل الإسلام.

من جهته، قال الدكتور عيد اليحيى إن العمل الإبداعي لا يتوقف عند حد معين، بل "هو متطور متى ما استلهمنا إبداعنا من تاريخ وحضارتنا العربية العريقة التي لا نزال نجهل الكثير عنها".

وأشار إلى أن العمل الفني الذي قامت به مها الغانمي يستمد من #التاريخ والحضارة العريقة للعرب قبل الإسلام فيما يتمثل بالمعلقات العشر. وبين اليحيى أنه يطمح بأن يكون "خطى العرب" مؤثراً "على كل العرب، ومعيداً لمجدهم وتاريخهم وتبث المعرفة على الجيل الجديد، فالمعرفة بالتاريخ والحضارات سلاح مهم جداً".