تفاصيل جديدة في قضية مقتل رجل أعمال سعودي بجدة

أحدثت #جريمة قتل رجل الأعمال السعودي #أحمد_سعيد_العمودي في #جدة حالة من الصدمة، وسط أنباء عن إلقاء الجهات الأمنية في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد القبض على قاتلي #رجل_الأعمال ، بعد تتبع #الجناة من قبل رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة.

ولم يصدر بيان توضيحي من قبل #الجهات_الأمنية حتى الآن.

وأفاد مراسل قناة "العربية" في جدة بأن هناك عدة روايات انتشرت عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي ، أبرزها أن الجناة أغلبهم من الجنسيات الإفريقية، وأن منهم من كان يتردد بشكل يومي على منزل المجني عليه.

وكانت الجهات الأمنية بجدة باشرت حادثة قتل شنيعة تعرض لها أحد كبار رجال الأعمال بجدة بعد تلقيها بلاغًا عن وجود #جثة داخل أحد الأكياس التي تستخدم لنقل الأموال.

وتعرضت الجثة لعمل شنيع وتكبيل، كما أكدت بعض المصادر قيام المجرمين بسرقة مبالغ مالية كبيرة من منزله بعد تنفيذ عمليتهم.

وأسس سعيد #العمودي والد القتيل "شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه" للصرافة في العام 1963 وتوسعت أعمال العائلة التجارية لتشمل قطاعات واسعة بالمملكة.