كم استغرقت سباحة سعودية من الوقت للإعداد لعبور خور دبي؟

للمرة الثالثة تنجح الطبيبة #السعودية #مريم_صالح_بن_لادن ، في المزج بين حبها للعمل الإنساني وهوايتها المفضلة "السباحة"، حيث تمكنت من تحقيق #رقم_قياسي جديد بعد قيامها بالسباحة في #خور_دبي لمسافة 24 كيلومتراً، وهو الإنجاز الذي سبقه رقمان قياسيان، إذ كانت أول امرأة تقطع قناة #نهر_التايمز البريطاني سباحة، كما كانت أول سعودية تقوم باجتياز #قناة_المانش الإنجليزية.

وتقول #مريم بن لادن في حديثها لـ"العربية.نت" إن فكرة السباحة في خور دبي تأتي كجزء من التزامها بالمساهمة في تخفيف معاناة #اللاجئين_السوريين ممن فقدوا والديهم وذويهم خلال الحرب، كما يأتي أيضاً لتحفيز النساء في الوطن العربي لاستغلال قدراتهن ومهاراتهن في شتى المجالات والرياضة، حيث أشارت إلى أن هذه التجربة خير دليل على أن لا مستحيل أمام الإرادة والإصرار.

وأوضحت مريم أن الإعداد والتجهيز لاجتياز خور دبي لم يتجاوز الشهر، مبينة أنها واجهتها بعض التحديات المتعلقة بالطقس وملوحة المياه. وقالت: "لم أعتد على السباحة في الأجواء الحارة، لكن تم التعامل مع الموقف بصورة طبيعية، وتم اجتياز الموقف نحو تحقيق الهدف بنجاح". وأضافت: "أقيم هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن #محمد_بن_راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي وبدعم من سلطة مدينة #دبي الملاحية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والإنقاذ البحري".

وعما يميز تجربة خور دبي عن التجارب السابقة، قالت الدكتورة مريم إن التجربة كانت فريدة من نوعها من حيث السباحة في هذه القناة التي تربط منطقة الخليج التجاري، كما أن المرور بالعديد من المعالم مثل حديقة الصفا، وشارع الوصل، ومنطقة جميرا الثانية، وشارع جميرا، وصولاً إلى حديقة شاطئ جميرا، ووسط جمهور عريض منحني الدعم والتشجيع، ميّز هذه التجربة عن غيرها.

وتابعت: "أنا سعيدة جداً وممتنة لمجلس دبي الرياضي ممثلاً في رئيسه سمو #الشيخ_حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء فريقي".

وحثت الدكتورة مريم جميع من لديه المقدرة على المساهمة في #الأعمال_الإنسانية والخيرية ألا يتأخر في تقديمها، وبينت أنها تعمل حالياً على عدد من المبادرات لتفعيلها هذا العام بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئات الإنسانية الأخرى. وقالت: "أدعو السيدات في جميع أوطاننا العربية للاستفادة من مهاراتهن الرياضية لتحقيق أهدافهن التي قد يظن بعضهن أنها صعبة المنال".