شاهد.. قصة سعودي أسس شركة و"سعودها" في طوكيو

لم يكن هدف عبدالعزيز الفريح، الدراسة في #طوكيو فقط، بل كان أوسع وأكبر. فصاحب العقد الثالث من عمره استطاع اختراق الخصوصية اليابانية رغم صعوبتها، وأسس شركته الخاصة مع أصدقائه اليابانيين.



وجد عبدالعزيز فجوة كبيرة بين #اليابان ودول الخليج، لكنه لم ينس رفاقه المبتعثين من السعوديين هناك، ودفعته روح الوطنية لاحتضانهم في الشركة، خصوصاً أن تكاليف المعيشة عالية جداً. وقال: "طبقنا نظام #السعودة والآن 50% من موظفينا سعوديون وسعوديات".



وختم عبدالعزيز بالقول إن الشاب السعودي متحمس أكبر من الياباني ويحب أن يقدم أفكاراً أكبر.