البيت الأبيض: ترمب يلتقي محمد بن سلمان الخميس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيلتقي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس.

وكان #ولي_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان توجه اليوم الاثنين إلى #الولايات_المتحدة في زيارة عمل سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وعدداً من المسؤولين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي ستبدأ زيارة #الأمير_محمد_بن_سلمان رسمياً الخميس وسيتم خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين #السعودية و #أميركا، وستناقش القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صباح هذا اليوم الاثنين 14 / 6 / 1438هـ الموافق 13 / 3 / 2017م إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل تبدأ يوم الخميس 17 / 6 / 1438هـ الموافق 16 / 3 / 2017 م يلتقي خلالها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".