السعودية.. القبض على قاتل رجل الأعمال العامودي

ألقت شرطة مكة المكرمة، الاثنين، القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي الشهير #أحمد_العامودي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة #مكة_المكرمة "أنه بتاريخ 1438/6/12هـ تبلغت شرطة محافظة جدة من أحد المواطنين عن تغيب شقيقه البالغ من العمر57 عاماً منذ يوم الخميس 1438/6/10هـ وبحوزته مبلغ مالي يتجاوز الأحد عشر مليون ريال".

وأضاف الناطق أنه "تمت مباشرة إجراءات البلاغ وعثر عليه مقتولاً داخل منزله بمحافظة #جدة (وتم) القبض على الجاني، وهو من جنسية عربية يبلغ من العمر 53 سنة، وسوف تستوفى إجراءات الضبط والاستدلال، وسيحال بعد ذلك لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات النظامية".

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وكانت "العربية.نت" حصلت من مصادر موثوقة على تفاصيل جديدة عن قضية مقتل رجل الأعمال السعودي، وذلك بالقبض على ستة متهمين في القضية من جنسيات مختلفة، من بينهم سعودي ويمني، إضافة إلى أشخاص من جنسيات إفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم من الجنسية اليمنية يعمل بائعاً للعسل وسائق أجرة في الوقت ذاته، فيما يعمل المتهم الثاني سائقاً خاصاً للقتيل، كما أن متهمين آخرين لم تحدد الجهات الأمنية بعد أعمالهم ومدى ارتباطهم برجل الأعمال المغدور.