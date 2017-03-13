السعودية.. الكاميرات تكشف مفاجآت عن هوية قاتلي العامودي

حصلت "العربية نت" من مصادر موثوقة على تفاصيل جديدة عن قضية مقتل رجل الأعمال السعودي الشهير #أحمد_العامودي، وذلك بالقبض على ستة متهمين في القضية من جنسيات مختلفة، من بينهم "سعودي ويمني"، إضافة إلى أشخاص من جنسيات إفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن #المتهم من #الجنسية_اليمنية يعمل بائعاً للعسل وسائق أجرة في الوقت ذاته، فيما يعمل المتهم الثاني سائقاً خاصاً للقتيل، كما أن متهمين آخرين لم تحدد الجهات الأمنية بعد أعمالهم ومدى ارتباطهم برجل الأعمال المغدور.

شهود عيان من سكان المنطقة، قالوا لـ"العربية نت" إن الفيلا التي قتل فيها العامودي لا يسكنها سواه مع الطاهي، في حين أن عائلته تسكن مكاناً آخر.

وأوضح جار المغدور أن بناء "الفيلا" كان مختلفا حيث توجد صفائح معدنية عند المدخل ونظام مراقبة بالكاميرات، ودخول المنزل يتم عبر نظام أمني خاص وأشار إلى أن العامودي يقطن الفيلا منذ نحو سنتين.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فقد تم تعطيل #أجهزة_المراقبة_الإلكترونية ليلة مقتل العامودي، وذلك في إشارة إلى أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وبترتيب أحد العارفين بخفايا المنزل.

كما رصدت أجهزة المراقبة المغدور لحظة خروجه من منزله فجر يوم الجمعة، وعودته إليه مرة أخرى بعد ساعة من خروجه.

ووثقت أجهزة المراقبة خروج احد المشتبه بهم من منزل الضحية صباح يوم الجمعة ملثماً بشماغ، ويحمل معه حقيبة كبيرة لم تشر المعلومات ماهيتها أو ماذا تحوي؟.

كذلك، أظهرت أجهزة المراقبة "بائع العسل" في محيط مكان الجريمة، مشيرا إلى أنه كان في الموقع بغرض عرض أنواع من #العسل على الضحية.

يذكر أن أحمد العامودي رجل أعمال مشهور، ولحظة مقتله تمت سرقة #مبلغ_مالي_كبير يصل لـ 11 مليون ريال، الأمر الذي يعني وجود أشخاص لهم معرفة بتحركات العامودي وتفاصيل حياته.