بالفيديو.. مسن يرقص طرباً على صوت محمد عبده

صاح #محمد_عبده بصوته، فطرب معه هذا المسن الذي يظهر في الفيديو بشكل عفوي، يوم الخميس الماضي بمركز #الملك_فهد الثقافي، حيث وقف منطربا مع أبو نوره ليغني معه (بردان أنا تكفى .. أبي احترق بدفا، لعيونك التحنان .. فعيونك المنفى جيتك من الإعصار .. جفني المطر .. والنار".

المسن الذي سرق اهتمام الجمهور أيضاً، كان لسان حاله يقول: "ياحبي المغرور .. ياللي دفاك اشعور، رد القمر للنور .. واحلى العمر .. في وعد".

لم يتوقف المسن عن الرقص والهتاف، وأثناء المرور بجانبه في زاوية أخرى من #المسرح وجدناه يحدث أحد الشباب ليخبره قصة من قصص أغاني #فنان_العرب محمد عبده.