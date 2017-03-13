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خادم الحرمين يعقد مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان

المصدر: العربية.نت
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عقد خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات رسمية، الاثنين، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليابانية #طوكيو، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للملك سلمان، والتقطت الصور التذكارية ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الياباني، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الملك سلمان خلال استقباله وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا الملك سلمان خلال استقباله وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا


واستقبل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو، الاثنين، وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

كما استقبل الملك سلمان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو. وتم خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين الصديقين.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين حاكمة طوكيو يوريكيو كويكي، حيث جرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول سبل تعزيز التعاون بين الرياض وطوكيو في عدة مجالات.

خادم الحرمين يستقبل حاكمة طوكيو يوريكيو كويكي خادم الحرمين يستقبل حاكمة طوكيو يوريكيو كويكي

وكان الملك سلمان قد وصل إلى العاصمة اليابانية #طوكيو، مساء الأحد، في محطته الرابعة ضمن الجولة الآسيوية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار "هانيدا" الدولي، #ناروهيتو ولي عهد اليابان. كما كان في استقبال الملك سلمان سفير المملكة لدى اليابان أحمد يونس البراك، وأعضاء #السفارة_السعودية في طوكيو.

كلمات دالّة

#خادم الحرمين الشريفين, #الملك سلمان, #طوكيو, #ناروهيتو, #السفارة السعودية, #السعودية, #اليابان

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