خادم الحرمين يتسلم الوسام السامي من إمبراطور اليابان

استقبل الإمبراطور اكيهيتو #إمبراطور_اليابان في قصره بالعاصمة اليابانية #طوكيو اليوم الثلاثاء #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين سروره بزيارة اليابان والالتقاء بالإمبراطور، فيما أعرب إمبراطور اليابان عن ترحيبه بالملك سلمان في زيارته الحالية لليابان.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، من جلالة إمبراطور اليابان، #الوسام_السامي "زهرة الأقحوان"، تقديراً لخادم الحرمين الشريفين.

وأقام إمبراطور اليابان مأدبة غداء خاصة تكريما لخادم الحرمين الشريفين.

كما شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ورئيسُ وزراء اليابان، شينزو آبي، في مقر رئاسة وزراء اليابان في طوكيو أمس الاثنين، مراسم التوقيع على مذكراتِ وبرنامجِ تعاون بين حكومتي البلدين.

وجرى التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الصناعة، ومذكرة تعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب التوقيع على برنامج تعاون في المجال الثقافي، ومذكرة تعاون في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة.

إلى ذلك، كشفت وثيقة رسمية يابانية أن البلدين اتفقا على "إقامة شراكة استراتيجية قوية"، في مجالات متنوعة مثل الصحة والزراعة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد في طوكيو أمس، جلسة محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من الملفات الدولية. وأكد خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له عقب المحادثات على الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الدولية لحل القضايا والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك #القضية_الفلسطينية، وإنهاء الأزمتين السورية واليمنية.

اليابان: زيارة الملك سلمان تاريخية

بدوره، رحب رئيس وزراء اليابان بخادم الحرمين الشريفين، وقال في مستهل اللقاء: "أرغب في تحقيق مزيد من التقدم في علاقاتنا مع السعودية، حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط". وعدّ آبي زيارة الملك سلمان إلى اليابان "تاريخية"، ومن شأنها تطوير العلاقات وتعزيزها وتحقيق مزيد من الشراكة والاستثمار بين البلدين.

وإضافة إلى جلسة محادثاته مع رئيس الوزراء، عقد خادم الحرمين الشريفين، في وقت سابق الاثنين، لقاءات مع وزير الخارجية فوميو كيشيدا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيغي سيكو، وحاكمة طوكيو يوريكيو كويكي.