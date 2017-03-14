السعودية: القبض على وافدين سرقوا 5 أجهزة سحب آلي

استطاعت شرطة منطقة #الرياض القبض على #وافدين، سرقوا 5 أجهزة سحب آلي تابعة لعدة #بنوك محلية في أحياء مختلفة بالعاصمة الرياض.

وفي تفاصيل أوضحها الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن #الأجهزة_الأمنية تلقت خلال 72 ساعة الماضية عدة #بلاغات عن تعرض خمسة أجهزة #سحب_آلي تابعة لعدة بنوك محلية للاعتداء في أحياء مختلفة شرق ووسط وجنوب الرياض، ومحاولة اقتلاعها من مواقعها بعد قيام الجناة بطمس عدسات #كاميرات #المراقبة بطلاء أسود لحجب التصوير، ونجاحهم في اقتلاع أحد أجهزة السحب وتركه في الشارع العام بعد تعذّر حمله دون التمكن من الاستيلاء على أية أموال.

هذا وشرعت الأجهزة الأمنية مجتمعة في إعداد الخطط الكفيلة بسرعة ضبط الجناة، كما أسفرت الجهود عن تمكن الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من رصد أحد مواقع الأجهزة المستهدفة وضبط أحد #الجناة (وافد سوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر) في حالة تلبس مرتديا قناعا على الوجه وقفازات مطاطية، وبحوزته مطرقة حديدية وسلك معدني يستخدم للسحب، وعند ضبطه قام مرافقاه بالفرار على متن سيارة بدون لوحات إلى جهة غير معلومة.

وسُلم المتهم والمضبوطات إلى مركز الشرطة المختص، فيما شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في إعداد الخطط اللازمة لضبط مرافقيه الهاربين من خلال عملية بحث موسعة شملت عدة أحياء في العاصمة الرياض.

وأسفرت الجهود عن ضبط (وافدين يحملان الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر) وبالرجوع لسجل قيد البلاغات ومقارنة الأسلوب الإجرامي وتضييق الخناق عليهم أقروا جميعاً بالتورط في الاعتداء على خمسة أجهزة سحب آلي تابعة لعدد من البنوك المحلية في أحياء متفرقة بالرياض.

وجرى إيقافهم جميعا وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.