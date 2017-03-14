سعوديات يتوعدن المتحرشين.. رياضات جديدة للدفاع عن النفس

تقبل العديد من #النساء #السعوديات على تعلّم رياضات #الدفاع_عن_النفس .

وأظهر تقرير لقناة " #ام_بي_سي "، مجموعة من النساء السعوديات وهن يتكلمن عن شغفهن لتعلم #الرياضة ، وطموحهن للحصول على الحزام الأسود بـ #الكراتيه .

تغريد السمان، مستشارة اجتماعية، قالت إن مثل هذه الرياضات ضرورية لحماية #المرأة لنفسها، فإن كانت في مكان لا يوجد فيه رجل معها، يتطلب منها التصرف في ذلك الموقف للدفاع عن نفسها.

وقالت السمان إن المجتمع ينقسم الى فئتين، الأولى إيجابية تشجع وهي واعية لضرورة أنها رياضة لحفظ حياة #المرأة ، ومن ناحية أخرى يرفض البعض هذه الرياضة لأسباب أنها قد تتأذى أو حتى أسباب #اجتماعية لا تتقبل حتى الآن هذا النوع من الرياضات للنساء.