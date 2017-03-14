شاهد.. قصة سجين سعودي تخرج بدرجة امتياز

من داخل أكثر السجون الأمنية حراسة في المنطقة، سجن #الحائر جنوب مدينة #الرياض ، أكمل الموقوف عبد الرحمن (42 عاماً) دراستـه الجامعية في أصول الدين من #جامعة-الإمام مستفيداً من برنامج التعلم عن بعد.

وقد تخرج عبد الرحمن ضمن الدفعة الجامعية الأولى مع 114 نزيلاً في #سجن_الحائر ، محققاً درجة الامتياز بمرتبة الشرف الأولى في درجة البكالوريوس، متمنياً إتاحة الفرصة له لإكمال الدراسات العليا قبل انتهاء محكوميته وخروجه من السجن.

النور والاستقامة، مقابل الظلام والضلالة، أو بعبارة أخرى مواجهة الفكر بالفكر، منهج تتبعه #وزارة_الداخلية_السعودية في توسيع مدارك نزلاء سجون المباحث، منهج غيّرَ من حياة بعض الموقوفين قبل أن يعودوا للحياة الطبيعية مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن: "أنا قبل السجن مختلف تماماً عن وضعي الآن، وأنصح جميع زملائي بألا يضيعوا وقتهم ويستفيدوا من وقتهم في السجن لمواصلة الدراسات العليا، وأتمنى أن أكمل دراساتي العليا قريباً".

يذكر أن نزلاء سجن المباحث في الحائر 114 احتفلوا قبل أيام بالدرجة الجامعية، في 8 تخصصات دينية وإدارية من جامعة الإمام برعاية من نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وحضور ومباركة من كبار المسؤولين وعدد من أفراد أسر النزلاء.