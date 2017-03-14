عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عائلة سعودية تتنازل عن القصاص من هندي قتل ولدها

المصدر: الرياض - العربية.نت
الجلسة التي شهدت العفو عن القصاص من القاتل
رابط مختصر

تنازلت #عائلة_سعودية عن حقها في #القصاص من هندي أقدم على قتل ابنها، إثر خلاف وقع بينهما. وبارك أمير منطقة #نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تنازل ذوي القتيل صالح محمد آل لبيد، عن قاتل ابنهم الهندي الجنسية.

وجاء ذلك خلال استقباله ذوي القتيل صالح آل لبيد، في ديوان الإمارة، الاثنين، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاح و #العفو في الإمارة جابر حسن أبو ساق.

وأكد الأمير جلوي أن ما أعلن عنه أبناء آل لبيد من التنازل عن قاتل ابنهم من دون النظر إلى العرق أو #الجنسية "يجسد ما عليه #المجتمع_السعودي الكريم، الذي يمثل أخلاق المسلم العربي الصادق، التي دعا إليها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم". وعبر ذوو القتيل عن سعادتهم بالتنازل عن القصاص من الجاني.

كلمات دالّة

#القصاص, #نجران, #العفو, #الجنسية, #المجتمع السعودي

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة