عائلة سعودية تتنازل عن القصاص من هندي قتل ولدها

تنازلت #عائلة_سعودية عن حقها في #القصاص من هندي أقدم على قتل ابنها، إثر خلاف وقع بينهما. وبارك أمير منطقة #نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تنازل ذوي القتيل صالح محمد آل لبيد، عن قاتل ابنهم الهندي الجنسية.

وجاء ذلك خلال استقباله ذوي القتيل صالح آل لبيد، في ديوان الإمارة، الاثنين، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاح و #العفو في الإمارة جابر حسن أبو ساق.

وأكد الأمير جلوي أن ما أعلن عنه أبناء آل لبيد من التنازل عن قاتل ابنهم من دون النظر إلى العرق أو #الجنسية "يجسد ما عليه #المجتمع_السعودي الكريم، الذي يمثل أخلاق المسلم العربي الصادق، التي دعا إليها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم". وعبر ذوو القتيل عن سعادتهم بالتنازل عن القصاص من الجاني.