مفاجأة.. اطبع كتابك بمعرض الرياض في 120 ثانية!

الطابعة الفورية للكتب إحدى الخدمات الجديدة التي حرصت #وزارة_الثقافة_والإعلام على تقديمها في #معرض_الرياض للكتاب 2017، لخدمة المؤلفين والناشرين والزوار، إذ تمكّن هذه #الطابعة #الضخمة المؤلفين من طباعة 50 نسخة من مؤلفاتهم بشكل فوري بعد حصولهم على #التصريح_الإلكتروني .

وقال المسؤول عن الطابعة معاذ المقبل إن #الطابعة_الفورية تدعم #المؤلف_السعودي لطباعة كتبهم بالمجان بمعرض الكتاب بالرياض، مبيناً أن طول الطابعة 6 أمتار، وتقوم بالطباعة والتغليف الحراري وتدبيس المطويات، بسرعة 100 ورقة A3 في الدقيقة، وهي من ست قطع ويقوم عليها 6 فنيين.

مضيفا أنه تم طباعة 10 كتب حتى اليوم الخامس بالمعرض بواقع 50 نسخة لكل مؤلف، ويستغرق طباعة الكتاب الواحد المكون من 250 ورقة حوالي دقيقتين ونصف، وذكر أن إقبال الزوار كبير منذ بداية أيام المعرض وزاد الإقبال خلال الأيام الخمسة.

وعن الطابعة، ذكر أنها من النوع الديجيتل ومتكاملة وقامت الوزارة بشرائها وتم تدشينها لأول مرة بمعرض الكتاب، وختم أن أول كتاب كان كتاب" أمي نورة" لمؤلفه الدكتور إبراهيم عبدالله اسماعيل، وكان عدد صفحاته 250 صفحة.