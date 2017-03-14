نائب خادم الحرمين يعزي أسرة مقدم قضى بحادث مروري

نقل #نائب_خادم_الحرمين_الشريفين الأمير #محمد_بن_نايف_بن_عبد_العزيز تعازي ومواساة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز_آل_سعود لأسرة وذوي المقدّم عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مدير مرور ضرماء الذي لقي مصرعه هو وزوجته وابنتاه إثر #حادث_مروري.

جاء ذلك خلال زيارة #العزاء التي قام بها نائب خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الاثنين لأسرة المقدم وذويه، وقدم خلالها تعازيه ومواساته لهم.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين: "الحمد لله على قضائه وقدره، قدّر الله وما شاء فعل، الفقيد فقيدنا جميعا ونعزي أنفسنا به"، وعدد مآثر الفقيد الطيبة، مستشهدا بالعديد من الأعمال التي قدمها لخدمة الدين والوطن، واصفا الفقيد برجل الأمن المبادر في أداء عمله، حيث كان يقوم بواجباته المنوطة به على أكمل وجه.