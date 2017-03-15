الملك سلمان: الإسلام دين اعتدال وسنحارب التطرف

أكد #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز ضرورة التعريف بنهج #الإسلام الداعي إلى #التسامح والاعتدال، ومحاربة #التطرف و #الإرهاب في جميع أشكاله، وإدراك أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب مزيداً من التضامن بين المسلمين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان عدداً من الشخصيات الإسلامية في #اليابان، وقال الملك سلمان في كلمة له: "إن هذا اللقاء المبارك معكم سبقه لقاءات مماثلة ومتواصلة على مدى عقود من الزمن، فقد بعث الملك عبدالعزيز – رحمه الله – قبل ثمانين عاماً ممثلاً له لليابان ليشارك المسلمين هنا فرحتهم بافتتاح مسجد طوكيو عام 1938م، ومازالت هذه اللقاءات الطيبة المباركة تتجدد".

وأضاف: "علينا التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال، ومحاربة التطرف والإرهاب في جميع أشكاله، وأن ندرك أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب مزيداً من التضامن بين المسلمين".

وتابع: "والمملكة التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين تقدم ما في وسعها لخدمة الإسلام، وهي حريصة على التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة".

وأشار الملك سلمان إلى أن #الدين_الإسلامي دين #المحبة والسلام يحترم كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه، وأكمل: "وأنتم خير ممثلين للإسلام والمسلمين في هذا البلد الصديق".

كما ألقى إمام وخطيب المعهد العربي الإسلامي في طوكيو والعضو في جمعية مسلمي اليابان الشيخ سعيد ساتو، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما تقوم به من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وما تقدمه من دعم للإسلام والمسلمين في العالم كله، منوها بأن التاريخ يشهد بدورها الكبير في دعم الإسلام والمسلمين. وأكد أن الجميع مع النهج الحكيم لخادم الحرمين الشريفين في اتباع نهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام في العام كله.