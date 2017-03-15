الملك سلمان يصل الصين خامس محطاته الآسيوية

وصل #الملك_سلمان اليوم إلى #الصين المحطة الخامسة في جولته التاريخية إلى #آسيا .

وكان #العاهل_السعودي الملك سلمان قد أنهى جدول زيارته إلى #اليابان بحضوره الجلسة الختامية لمنتدى #الأعمال_للرؤية_السعودية_اليابانية 2030 بتنظيم من منظومة التجارة والاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.

وناقش #المنتدى سبل تحقيق #البرامج_التنفيذية المنبثقة عن #رؤية_المملكة 2030، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين #السعودية و #اليابان .

كما تسلم العاهل السعودي من امبراطور اليابان اكيهيتو الوسام السامي المعروف بـ"زهرة الأقحوان" تقديراً له. جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها الإمبراطور تكريما للعاهل السعودي.

ويتوجه الملك سلمان اليوم إلى الصين المحطة الخامسة في جولته التاريخية إلى آسيا.

تضمن جدول أعمال زيارة #خادم_الحرمين_الشريفيين في يومه الأخير إلى #اليابان حضور الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال السعودي الياباني.

وناقش المنتدى سبل تحقيق البرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون في تنفيذ مبادراتها في شتى القطاعات، إلى جانب بحث تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بحضور عدد كبير من رجال الأعمال #اليابانيين و #السعوديين .

وفي #القصر #الإمبراطوري في العاصمة طوكيو تسلم العاهل السعودي الوسام السامي وسام " #زهرة_الأقحوان " من إمبراطور اليابان تقديرا لخادم الحرمين الشريفين.. كما شهد القصر مأدبة غداء خاصة تكريميه.

كما حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مراسم التوقيع على مذكرات وبرنامج تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الثورة الصناعية الرابعة، كما تم توقيع #مذكرة_تعاون حول تنفيذ #الرؤية_السعودية اليابانية 2030.

ومع انتهاء اليوم الثالث من الزيارة السعودية إلى طوكيو، سيتوجه الوفد السعودي إلى الصين المحطة الخامسة في جولة الملك سلمان التاريخية الآسيوية.