شاهد.. تنس طاولة بين الأميرة ريما ووزير رياضة اليابان

وقعت #السعودية و #اليابان مذكرة تفاهم لتعزيز #التعاون في مجال #الرياضة، وإيفاد السعوديين لتعلّم رياضات يابانية، كالجودو والكاراتيه.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة بعد توقيع الاتفاقية: "نرغب في تحسين بيئة الرياضة النسائية في السعودية، والدفع بنظام المنح الدراسية في الجامعات اليابانية".

وفي لقطة طريفة بعد توقيع الاتفاقية، لعبت الأميرة ريما، مع #وزير #التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، تنس الطاولة، ويبدو أنها فازت عليه وسط تصفيق حار من الحاضرين.

وكان مجلس الوزراء فوض في جلسته الأخيرة برئاسة نائب #خادم_الحرمين_الشريفين الأمير محمد بن نايف، رئيس الهيئة العامة للرياضة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة طوكيو والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.