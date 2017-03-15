فوكس نيوز: زيارة بن سلمان تؤكد قوة تحالف البلدين الأمني

رأت شبكة #فوكس_نيوز #الأميركية ، أن زيارة #ولي_ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان للولايات المتحدة، تأتي لغرضين أساسيين هما التأكيد على قوة التحالف الأمني بين #الرياض و #واشنطن ، وإرسال رسالة واضحة بأن #السعودية على طريق التغيير.

وتحدثت فوكس نيوز عن ضرورة أن تدرك إدارة #ترمب أن القادة #السعوديين على علم بالموقف #الأميركي من #إيران ، ومحاولات الأخيرة زعزعة أمن المنطقة، فضلا عن الموقف الأميركي الداعم في الحرب الدائرة في #اليمن .

كما تحدثت عن الدور السعودي البارز في مكافحة #الإرهاب ، وهو ما أقر به #الكونغرس الأميركي ، إلى جانب التنسيق والتعاون في تقديم السعودية معلومات ساهمت في إحباط محاولات إرهابية في الولايات المتحدة.

و اعتبرت أن الزيارة تأتي في ظل #خطة المملكة الاقتصادية المستقبلية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ما يدعو إلى المزيد من #التعاون_الاقتصادي وفتح باب #الاستثمار بين السعودية والولايات المتحدة .