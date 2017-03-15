شاهد.. ماذا قال ترمب للصحفيين وكيف رد محمد بن سلمان؟

أظهر #فيديو تم تداوله على #وسائل_التواصل_الاجتماعي، #ولي_ولي_العهد_السعودي #محمد_بن_سلمان مع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب بجلسة #ودية وفكاهية مع #الصحافيين .

وظهر الاثنان جالسين وعلامات الارتياح بادية على وجهيهما، وأشار ترمب إلى الصحفيين قائلا: "إنهم أناس لطفاء"، فرد بن سلمان "أتمنى ذلك".

ومن الواضح أن الجلسة التي جمعت ترمب وبن سلمان لم تكن مؤتمراً صحفياً، لأنه لم يتم طرح أسئلة من قبل الصحافيين.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ، كأول مسؤول إسلامي وعربي، وقد تناول لقاء الأمير محمد بن سلمان، مع ترمب عدة نقاط هامة أبرزها التأكيد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية #السعودية الأميركية والعمل جديا أن تبقى أقوى من أي وقت مضى.

وأكد الطرفان على ضرورة تعزير الجهود لمكافحة الاٍرهاب والسعي إلى إحداث نقلة نوعية وشراكة استراتيجية في هذا الجانب خصوصا فيما يتعلق بمكافحة تمويل #الجماعات_الإرهابية ومكافحة أنشطتهم فكريا.

وأكدت #الإدارة_الأميركية حرصها ودعمها لتعزيز جهود المملكة في الجوانب الدفاعية والأمنية والالتزام بإمدادها بما تحتاج في هذا الجانب.