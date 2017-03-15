ما سر ظهور المطلوبين في السعودية كمراهقين؟

تختلف صور بعض المطلوبين أمنيا في #السعودية لحظة الإعلان عنهم عما هي عليه بهيئتهم الحالية، إذ يبدو أغلبهم بحال أصغر سنا وقت الإعلان، الأمر الذي يعود إلى الاعتماد على أوراق ثبوتية قديمة كسجلات المدارس أو الهوية الوطنية.

وتشخص الأنظار عند كل إعلان أمني جديد يقدم أسماء وشخصيات من المجتمع.

وبعد زوال الصدمة تخرج الفكرة، فصور كثير منهم تقدم أطفالاً لم يبلغوا سن الرشد. هل فعلاً هم قصر بحسب القانون؟

الوقائع الأمنية تكشف غير ذلك، فالصور المعلنة عادة ما تكون مستندة إلى أوراق ثبوتية قديمة. بعضها من سجلات المدارس، وبعضها من سجل الهوية الوطنية الذي يصدر لمن يبلغ سن الخامسة عشرة.

عدد كبير من المطلوبين في محافظة #القطيف ينتمي إلى هذه الفئة، التي لم تحدث بياناتها، فتظهر صورهم أطفالاً، وهم غير ذلك.

على سبيل المثال، في قائمة من #المطلوبين في قضايا #الإرهاب، يمكن المقارنة بين صور عدد من أفرادها، فصورهم عند صدور بيان ملاحقتهم قبل ستة أشهر، والصور الحديثة، تبرز آخر ظهور لهم قبل أيام، وهم رهن الملاحقة.