مضيف جوي يروي قصة غنائه لفنان العرب في الطائرة

كشف #المضيف_الجوي #أحمد_الخثيمي ، الذي ظهر في مقطع فيديو لقي انتشاراً واسعاً وهو يغني بصحبة عازف للعود داخل طائرة، قصة ذلك المقطع في حديثه لـ"العربية.نت" حيث أكد أن الفيديو تم تصويره في شهر مايو من العام الماضي حين كانت شركة #أرامكو تستضيف وفداً إعلامياً من ال"سي إن إن" و"بي بي سي" لزيارة حقل "شيبة" في الربع الخالي.

وقال أحمد الخميثي "كانت هناك فرقة غنائية من جمعية الثقافة والفنون بالدمام شاركت في تقديم فعاليات احتفائية بالوفد وبعد انتهاء الزيارة، وأثناء صعودهم إلى #الطائرة تأخر الضيوف بعض الوقت، فتعرف علي #عازف_العود #أحمد_الرشيد كوني سبق أن شاركت في مسابقة إنشادية بمصر"

وتابع الخثيمي: "طلب مني أن أغني وكان الأمر مفاجئا بالنسبة لي فتم تسجيل المقطع وليد اللحظة وبدون ترتيب واختار تحديداً غناء "مرني عند الغروب" لـ #فنان_العرب ، وبدأ العزف وكنت ماسكا بجوالي لأداء كلمات الأغنية".

وبيّن أنه بعد انتشار المقطع حظي بإشادة وتشجيع زملائه في الشركة والناس في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن يتوقع الكم الكبير من الاتصالات التي تلقاها وكانت مصدر بهجة له.

وفي سياق حديثه ذكر الخثيمي أن ذوق الناس الطربي لايزال حيا على حد وصفه رغم انتشار " #الشيلات " التي أساءت للفن لما تحويه من نشاز وعنصرية قبلية.

وعن عدم اتجاه للفن رغم صوته الجميل قال: "الوظيفة أكثر أماناً من الفن، وأنا مستمتع بعملي كمضيف جوي في #طيران_أرامكو ".

لافتاً إلى عدم ممانعته في المشاركة في #مهرجانات أو احتفالات حال طلب منه ذلك.