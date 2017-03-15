من الذين حضروا مأدبة غداء ترمب مع محمد بن سلمان؟

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، #ولي_ولي_العهد_السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في #البيت_الأبيض على #مأدبة_غداء، بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بينس ومستشار الأمن القومي هربرت ماك ماستر ومساعد الرئيس الأميركي ستيف بانون وصهر ترمب وكبير مستشاريه بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، ومستشارة ترمب للشؤون الاقتصادية دينا باول كما حضر المأدبة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وكبار المسؤولين السعوديين والأميركيين.

ومن المتوقع أن تتصدر ملفات الإقليم الساخنة وفي مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية وإيران والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك الاستراتيجية الاقتصادية السعودية (رؤية 2030) المحادثات بين الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس #ترمب بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.