هكذا أنقذ باكستاني عائلة سعودية من الموت حرقاً!

في عمل بطولي قد لا نشاهده إلا في الأفلام قام #مقيم #باكستاني بإنقاذ #عائلة_سعودية اشتعلت #النار بسيارتهم بعد تعرضهم لحادث مروري.

هذا وأشاد أمير #المنطقة_الشرقية سعود بن نايف بعمله، وقام بتكريمه نظير حنكته في التصرف في مكتبه صباح أمس.

في التفاصيل، أوضح المنقذ محمد يحيى منصور أنه شاهد مركبة تنحرف عن #الطريق واصطدمت بجسم خارجه، فاتجه إليها مسرعاً محاولاً إنقاذ من فيها، حيث كان يعمل في مكان قريب من الموقع.

وقال محمد إنه قام بإخراج من كانوا في داخلها، وأجرى الإسعافات الأولية لهم وتواصل مع الجهات الأمنية، وعندما لاحظ #الدخان واللهب يتصاعدان من المركبة قام بتفريغ جزء من حمولة صهريج المياه الذي يعمل عليه في الموقع حتى يُخمد الحريق، ومنع اتساع الحريق للمركبات الأخرى على الطريق المكتظ.

من جهته، أشاد الأمير سعود بن نايف بمبادرة الوافد الباكستاني للحفاظ على الأرواح وتواصله مع الجهات الأمنية، مؤكداً أن #المواطن والمقيم شركاء في حماية الأرواح والممتلكات، وكرم الأمير المقيم بهدية تذكارية، كما تكفل – تقديراً لموقف المقيم - بتكاليف حجه لهذا العام.

يذكر أن مدير عام خدمات المياه في المنطقة الشرقية، المهندس عامر بن علي المطيري، قام بتكريم المقيم الباكستاني قبل أسبوع، وقدم له درعاً تذكارية ومبلغاً مالياً ورحلة لـ 3 أشخاص لأداء العمرة.

يذكر أن محمد منصور يعمل سائقا لصهريج مياه ومتعهداً للتشغيل والصيانة بشركة في الدمام.