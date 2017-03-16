السعودية:القبض على متسلل زرع ألغاما على الحدود مع اليمن

ألقت دوريات حرس الحدود بمحافظة #الداير_بني_مالك التابعة لمنطقة #جازان القبض على متسلل عبر #الحدود_اليمنية، اتضح أنه يزرع الألغام على الطريق الأمني وخط الدوريات بوادي #ضمد_المحاذي للشريط الحدودي.

وأظهرت كاميرات المراقبة الحرارية، المتسلل وهو يحاول العبور على الحدود السعودية فجراً، وبمراقبته اتضح أنه يزرع الألغام بوادي ضمد، ومن ثم تفجيرها عن بعد، فألقت الدوريات القبض عليه وأحالته إلى جهة الاختصاص.

يذكر أن مواطنا سعوديا وزوجته بإحدى القرى الحدودية لقيا مصرعيهما ضحية هذه #الألغام، فيما أكد رئيس مركز #آل_زيدان_سالم_بن_قزيز أنها ليست المرة الأولى التي يقبض فيها على متسللين، إنما سبق وألقي القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.