قصة الورق المضاد للماء في معرض الرياض للكتاب

تقنية جديدة قدمتها ماليزيا في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب وهي استخدام #ورق_مضاد_للماء مصنوع من الحجر.

ويشبه هذا #الورق مادة البلاستيك، ويمكن الاستفادة منه لسنوات عديدة، وهو وليد #تقنية جديدة تستخدم في #ماليزيا و #الصين حاليا. وتكلفة هذا الورق أغلى 30% من الورق العادي، ولكنه مميز بالحفاظ على #البيئة.

وقال عبدالرازق عبدالعزيز مدير شركة "imagineers"، وهي شركة إبداعية تبحث عن أفكار مبتكرة في مجال #الكتب وطاولات القهوة: "نبحث عن طرق لكيفية دمج #المنشورات و #الطباعة في #الصناعات الأخرى عبر منتجات #مستدامة. خطرت لنا فكرة #اختراع #كتاب مضاد للماء، وكنّا نبحث عن مادة تساعدنا في إيقاف تقطيع الأشجار ووجدنا ورقا مصنوعا من حجر. ونجمع #الحجر من المقالع في جميع أنحاء العالم ويعاد استخدامه، عبر استخراج بودرة من حجر الكلس (الجير) إلى جسيمات صغيرة وتجمع مع الزبيب الطبيعي لنصنع لنا #ورقة".

وأوضح عبدالرازق أن القوة الدافعة وراء هذا الاختراع هو البحث عن طرق وبدائل لقطع الأشجار الجائر، مضيفاً أن هذه الطريقة صديقة للبيئة: "فقط تخيلي لو أن الجميع غيّر من الطريقة التقليدية في استخدام #الورق الطبيعي بحيث توقف #قطع_الأشجار، وهذه ميزة كبيرة".

وأضاف أن "حجر #الكلس أو #الجير يوجد في جميع أنحاء العالم، فماذا لو فكر الجميع باستخدام هذه الطريقة لتحويل #حجر الكلس (الجير) إلى #ورق ".

وتابع: "فوضنا للعمل بهذه التقنية من قبل IBM لطبع قصة بطل خارق اسمه "هانتو" كُتبت قبل سنوات عدة بالعربية. وطبعتنا من الكتاب متوفرة فقط بـ3 نسخ، واحدة بمعرض الكتاب الدولي بالرياض، واثنتان بالقصر الملكي بماليزيا. وغلاف الكتاب مصنوع من جلد الماعز، وصنعنا هذا الكتاب برسومات يدوية".