ماذا كتبت حاكمة طوكيو في تغريدتها عن الملك سلمان؟

نشرت حاكمة طوكيو، كوئيكي يوريكو، تغريدة في حسابها في "تويتر" بأنها تشرفت بلقاء #خادم_الحرمين الشريفين وسألته عن سر نجاحه في القيادة على مدى خمسين عاماً، منذ توليه إمارة الرياض، فكانت الإجابة كما ذكرت في تغريدتها "المواطنون أولاً".

حول ذلك، قال الدكتور عصام أمان الله بخاري، الخبير في العلاقات #السعودية اليابانية لـ"العربية.نت" إن تغريدة حاكمة طوكيو جاءت خلال لقائها بخادم الحرمين الشريفين وإنها تعلمت الكثير، وقالت: "كان درساً كبيراً لي سأستفيد منه في حكمي وإدارتي لطوكيو هذه العاصمة العالمية المهمة".

وذكر بخاري أن حاكمة طوكيو أوردت أن حديثها مع #الملك_سلمان اشتمل على مواضيع أخرى تشمل #التعليم، والبيئة، وتمكين المرأة، ونهضة المجتمع.

ونوه بخاري إلى أن كوئكي تتحدث #اللغة_العربية ومحبة للعرب والمسلمين، وكانت أول من بادر بفكرة الإفطار ما بين السفراء العرب والمسلمين ورئيس الوزراء الياباني في #رمضان عندما كانت وزيرة للبيئة.

وأضاف بخاري أن زيارة خادم الحرمين الشريفين كانت تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة: "من خلال رصدي للإعلام الياباني خلال عشرين عاما لم أجد هذا المستوى من الاهتمام الإعلامي والشعبي على مختلف القطاعات الثقافية والإعلامية والأكاديمية والتجارية والسياسية، ما ينبئ عن اهتمام هذا الشعب وتقديره الشخصي لخادم الحرمين الشريفين وللسعودية، وأكبر دليل هو الإعلان عن الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، المستقبل سيكون في المنتجات التي تحمل شعار صنع في السعودية مع اليابان".

من جهته، بيّن بخاري أن الزيارة كانت محط واهتمام الإعلام الياباني في كافة وسائله ليس في العاصمة #طوكيو وإنما في مختلف مناطق #اليابان وفي مختلف القطاعات.

ووضع الدكتور عصام بخاري على حسابه في "تويتر" تغطيات وسائل الإعلام اليابانية لجولة خادم الحرمين الشريفين لليابان، والاحتفاء الكبير بالزيارة في مختلف القطاعات الثقافية والتعليمية والاقتصادية.