هل ألغي حجب الاتصال عبر الواتساب في السعودية؟

تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب" في السعودية بإمكانية استخدام الاتصال الصوتي عبر التطبيق بعد أن كان محجوباً في المملكة، وذلك بحسب ما تم تداوله على توتير، ليتصدر هاشتاغ #عودة_مكالمات_الواتس_اب في #السعودية.

وقال بعضهم إنهم نجحوا في إجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر التطبيق، إلا أن آخرين قالوا إنها ممكنة فقط إذا كان الطرفان متصلين على نفس شبكة الواي فاي.

وتساءل كثيرون إن كانت الخدمة باقية أم سيتم حجبها من جديد، لكن نائب المحافظ المساعد لشؤون المنافسة المطلقة في #هيئة_الاتصالات_وتقنية_المعلومات السعودية، المهندس فهد الفلاج، ضيف برنامج #تفاعلكم مع سارة دندراوي قال إن الهيئة لم توجه بحجب التطبيق أو الاتصال أو بإعادته.

وأوضح أن خدمات الاتصال بالمملكة وتقنية المعلومات تخضع لمتطلبات تنظيمية ومعايير فنية تحددها، فإن كان هنالك اتفاق تجاري بين التطبيقات وشركات الاتصال في المملكة المرخصة في المملكة، قد يكون هناك إعادة نظر في تفعيلها إذا استوفيت المتطلبات التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة.