3 أهداف هامة في زيارة الملك سلمان إلى الصين

ستساهم زيارة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز إلى #الصين في تحقيق ثلاثة أهداف هامة، أولها دفع التكامل بين #رؤية_السعودية_2030 ومبادرة "الحزام والطريق". ثانياً مناقشة الدور الصيني في معالجة الخلافات مع #إيران، إضافة إلى تعزيز الانفتاح السعودي نحو الدول الآسيوية.

وقال المتحدث باسم #الخارجية_الصينية لو كانغ، إن زيارة الملك سلمان تأتي تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس #شي_جين_بينغ، وهي الزيارة الأولى للملك سلمان إلى #الصين منذ توليه الحكم في 2015.

تحقيق التكامل بين "رؤية 2030" و"الحزام والطريق"

وتفيد التقارير بأن الملك سلمان سيناقش مع الجانب الصيني سبل تحقيق التكامل بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة #الحزام_والطريق، وتعزيز التعاون الصيني السعودي على هذا الأساس في مجالي الطاقة والمالية، وأيضا التعاون في طاقة الإنتاج والبنية التحتية.

يذكر أن #السعودية صادقت على مخطط "الرؤية السعودية 2030" في ابريل/نيسان 2016، ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الخطة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية و #شرق_آسيا. وفي عام 2016 وقّعت الصين والسعودية 15 مذكرة تعاون. وتنظر السعودية إلى الصين على أنها سوق طاقية جديدة.

على صعيد آخر، تقوم شركة #أرامكو في الوقت الحالي بالتفاوض مع "جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" لإجراء أول اكتتاب عام لدخول سوق الأسهم. وسيبلغ حجم مخطط IPO قرابة تريليوني دولار، وهو غير المسبوق. وإلى حد الآن يعد حجم الاكتتاب العام الذي أجرته شركة علي بابا الأعلى قيمة عالميا بـ21.8 مليار دولار.

وأبدت عدة صناديق دولية وبنوك استثمارية متعددة الجنسيات اهتماما كبيرا بمخطط IPO لشركة أرامكو، لكن هذه الأخيرة تطمح أيضا إلى جذب #المستثمرين_الصينيين، وهو ما يوفر فرصا هامة لمختلف البنوك الصينية.

الدور الصيني في معالجة الخلافات مع إيران

في سياق آخر، تشير بعض التقارير إلى أن العلاقات مع إيران ستكون أحد المواضيع الرئيسية خلال زيارة الملك سلمان في الصين، حيث يمكن لبكين أن تلعب دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر لأنها تربط مع كل من السعودية وإيران علاقات صداقة جيدة. كما تمثل السعودية وإيران مصدرين هامين للواردات النفطية الصينية، كما تعدان دولتين مهمتين على مسار "الحزام والطريق".

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ إي، في 8 مارس/آذار الحالي، إن الصين تعد صديقا مشتركا للسعودية وإيران على حد سواء، وأضاف أن #بكين ترغب في لعب دور إيجابي بين البلدين إذا استلزم الأمر.

"الاتجاه شرقا".. ورقة استراتيجية جديدة

وستساهم زيارة الملك سلمان إلى الصين في تعزيز استراتيجية "الاتجاه شرقا"، وتوفير المزيد من الحلول الناجعة أمام التحديات الدبلوماسية المطروحة. وبعد أن طرحت السعودية مخطط "رؤية السعودية 2030"، بات الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات الودية مع مختلف دول شرق #آسيا ضرورة ملحة بالنسبة للمملكة.