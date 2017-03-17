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الحجاج الإيرانيون سيشاركون بموسم الحج هذا العام

المصدر: دبي – العربية.نت
حجاج على صعيد عرفة - أرشيفية
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استكملت #وزارة_الحج_والعمرة السعودية ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم حج 1438هـ، وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات حكومة #السعودية بقيادة #خادم_الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، وولي ولي العهد.

وزير الحج والعمرة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني وزير الحج والعمرة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

وكان وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن اجتمع مع رئيس منظمة #الحج والزيارة في #إيران، حميد محمدي والوفد المرافق له، وذلك لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ أسوة بما هو معمول به مع جميع الدول العربية والإسلامية الأخرى.

يذكر أنه في العام الماضي لم تشارك أي بعثة إيرانية في الحج، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر قطيعة دبلوماسية بين طهران والرياض بعدما هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة السعودية في #طهران، حيث منعت الأخيرة مواطنيها من الحج.

كلمات دالّة

#وزارة الحج والعمرة, #السعودية, #خادم الحرمين, #الحج, #إيران, #طهران

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