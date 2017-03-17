اليمن.. التحالف يعترض 3 زوارق حوثية قبالة ميدي

أعلنت قيادة #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن ، في بيان مساء الجمعة، أن قوات التحالف البحرية اعترضت مساء الخميس 3 زوارق تابعة للميليشيات #الحوثية قبالة ميناء ميدي، كانت تحاول تنفيذ هجوم ضد سفن التحالف التي كانت تنفذ مهامها اليومية.

وأوضح البيان أنه تم تدمير أحدها وإيقاف آخر والقبض على من فيه، بينما تمكن القارب الثالث من الفرار.

وأضاف البيان أنه يجري حالياً التحقيق مع من تم القبض عليهم ومتابعة البحث عن الزورق الثالث.

كما أفاد البيان أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ظهر الجمعة صاروخاً أطلقته #الميليشيات_الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة #جازان، وقد تم اعتراض #الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار.

وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال لاستهداف موقع إطلاق الصاروخ.