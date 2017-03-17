القوات السعودية المشاركة في "حسم العقبان" تصل الكويت

ينطلق تمرين #حسم_العقبان_2017، الذي تستضيفه الكويت ويهدف لتعزيز القدرات العسكرية والقتالية لدول #مجلس_التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 مارس إلى 6 أبريل المقبلين.

ومن أهداف التمرين المحافظة على #أمن واستقرار دول المنطقة، ورفع الجاهزية القتالية، وقياس القدرة على إدارة الأزمات والعمليات المشتركة والمختلطة بناء على ما يتطلبه الموقف العسكري من خلال تعزيز #العلاقات_العسكرية.

ويشارك في التمرين دول مجلس #التعاون_الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وقوات #درع_الجزيرة المشتركة وبعض الوزارات والمؤسسات والهيئات وإدارات الدولة المعنية لتنفيذ تمرين "حسم العقبان".

ويعد هذا التمرين النسخة الـ14 من سلسلة تمارين #حسم_العقبان التي بدأت في عام 1999، عندما استضافت مملكة #البحرين التمرين الأول، حيث شهدت نقلة نوعية تعكس المستوى الاحترافي الذي تتمتع به القوات المسلحة.

إلى ذلك، وصلت #القوات_السعودية المشاركة في التمرين إلى الكويت، حيث وصلت وحدات من مدرعات وآليات مع قوة قتالية براً عبر منفذ الرقعي، وكان في استقبالها مساعد الملحق العسكري السعودي بدولة الكويت الرائد فهد العجلان، وعدد من ضباط القوات المسلحة الكويتية.

وأوضح قائد الوحدات السعودية المشاركة في التمرين، العميد الركن محمد الربيع، أن هذا التمرين المشترك يعد من أكبر التمارين على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية.