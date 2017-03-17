الملك سلمان يتباحث مع رئيس البرلمان الصيني

عقد #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية #بكين جلسة مباحثات مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في #الصين #تشانغ_ديجيانغ.

وقد ألقى #الملك_سلمان خلال الجلسة كلمة عبّر فيها عن بالغ تقديره لحكومة وشعب الصين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في كلمة الملك: "تأتي زيارتنا لجمهورية الصين الشعبية في إطار الجهود المبذولة من بلدينا لتجسيد الرغبة المشتركة لبناء علاقة شراكة استراتيجية تحقق النمو في علاقات البلدين في جميع المجالات. إننا نقدّر عالياً مواقف الصين الإيجابية تجاه قضايا السلام وعلى وجه الخصوص تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع: "أود الإشادة بنجاح الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر نواب الشعب الصيني والذي تم من خلاله تأكيد مكانة فخامة الرئيس الصيني وقيادته الحكيمة لبلاده. وأقدر دور مجلس نواب الشعب الصيني في تعزيز العلاقات بين بلدينا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين مجلس الشعب الصيني ومجلس الشورى السعودي، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

من جانبه، نوه #ديجيانغ بزيارة خادم الحرمين الشريفين للصين، وما نتج خلالها من تعاون واتفاقيات تؤكد حرص البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأبرز ما يحظى به خادم الحرمين الشريفين من مكانة وتقدير دولي وإسلامي وعربي نظير جهوده على مختلف الصعد.

وحضر جلسة المباحثات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير #السعودية لدى الصين تركي بن محمد الماضي.

كما حضرها من الجانب الصيني، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وانغ تشن، ونائبة السكرتير العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب شين تشونينغ، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس تشياو شياويانغ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس فوينغ، وسفير الصين لدى المملكة لي هواشين.