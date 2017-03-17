تغريم عوض القرني 100 ألف ريال وإغلاق حسابه في تويتر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بتغريم الداعية #عوض_القرني 100 ألف ريال وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر ومنعه من الكتابة في الموقع.

يأتي ذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانته بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات في موقع #التواصل_الاجتماعي تويتر عبر حسابه لا تخلو من إثارة للرأي العام وتأثير على ترابط #المجتمع مع قيادته وتأثير على علاقة هذه الدولة مع الدول الأخرى.

وأكد الداعية عوض #القرني أنه استأنف على قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بتغريمه 100 ألف ريال، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إدانته بكتابة تغريدات تثير الرأي العام .

وقال الداعية القرني، عبر حسابه على تويتر، إن #المحكمة رفضت طلب المدعي العام بفرض غرامة مليونية عليه، واكتفت بـ100 ألف ريال، كما رفضت طلبها بمنعه من السفر، مشيراً إلى أنه استأنف الحكم.